Александр Кокорин попросил этапировать себя с братом в одну колонию

Какой честный суд нынче)) поймал опасных преступников)) надо добавить им 5 лет, ведь они прям нещадно избили чиновника, который попивал кофеек.
В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы рассказали о пожелании форварда «Зенита» Александра Кокорина перед отправкой в колонию. Игрок хотел бы оказаться в одном исправительном учреждении с братом Кириллом.
«Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом. Просьба не противоречит закону, и по сложившейся практике братьев помещают даже в один отряд в исправительной колонии», – сказал ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.
- 8 мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- До конца июня все четверо отправятся в колонию общего режима.
- Осенью компания избила двух человек в Москве.