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    Александр Кокорин попросил этапировать себя с братом в одну колонию

    В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы рассказали о пожелании форварда «Зенита» Александра Кокорина перед отправкой в колонию. Игрок хотел бы оказаться в одном исправительном учреждении с братом Кириллом.

    «Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом. Просьба не противоречит закону, и по сложившейся практике братьев помещают даже в один отряд в исправительной колонии», – сказал ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

    • 8 мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • До конца июня все четверо отправятся в колонию общего режима.
    • Осенью компания избила двух человек в Москве.

    Источник: «Р-Спорт»

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    19.06.2019 00:39
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