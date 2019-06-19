Александр Кокорин попросил этапировать себя с братом в одну колонию

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы рассказали о пожелании форварда «Зенита» Александра Кокорина перед отправкой в колонию. Игрок хотел бы оказаться в одном исправительном учреждении с братом Кириллом.

«Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом. Просьба не противоречит закону, и по сложившейся практике братьев помещают даже в один отряд в исправительной колонии», – сказал ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.