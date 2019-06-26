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    Кокорина отправят отбывать наказание в одну колонию с братом

    Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что УФСИН удовлетворит прошение нападающего «Зенита» Александра Кокорина направить его отбывать наказание в одну колонию с младшим братом Кириллом.

    По ее словам, пока неизвестно, в какое именно исправительное учреждение и когда их отправят.

    «Сейчас прошли судебные разбирательства, он в спокойном состоянии ждет продолжения. Ему осталось пять месяцев провести, поэтому он уже находится в спокойном состоянии», – сказала Потяева.

    Потяева добавила, что обратилась с просьбой в руководство УФСИН разрешить Кокорину пройти курс лечения в московском медицинском центре из-за проблем с коленом перед отправкой в колонию.

    • Братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы 11 октября 2018 года по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к одному году и шести месяцам заключения, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

    Источник: «РИА Новости»

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