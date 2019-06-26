Кокорина отправят отбывать наказание в одну колонию с братом

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что УФСИН удовлетворит прошение нападающего «Зенита» Александра Кокорина направить его отбывать наказание в одну колонию с младшим братом Кириллом.
По ее словам, пока неизвестно, в какое именно исправительное учреждение и когда их отправят.
«Сейчас прошли судебные разбирательства, он в спокойном состоянии ждет продолжения. Ему осталось пять месяцев провести, поэтому он уже находится в спокойном состоянии», – сказала Потяева.
Потяева добавила, что обратилась с просьбой в руководство УФСИН разрешить Кокорину пройти курс лечения в московском медицинском центре из-за проблем с коленом перед отправкой в колонию.
- Братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы 11 октября 2018 года по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к одному году и шести месяцам заключения, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.