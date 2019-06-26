Кокорина отправят отбывать наказание в одну колонию с братом

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что УФСИН удовлетворит прошение нападающего «Зенита» Александра Кокорина направить его отбывать наказание в одну колонию с младшим братом Кириллом.

По ее словам, пока неизвестно, в какое именно исправительное учреждение и когда их отправят.

«Сейчас прошли судебные разбирательства, он в спокойном состоянии ждет продолжения. Ему осталось пять месяцев провести, поэтому он уже находится в спокойном состоянии», – сказала Потяева.

Потяева добавила, что обратилась с просьбой в руководство УФСИН разрешить Кокорину пройти курс лечения в московском медицинском центре из-за проблем с коленом перед отправкой в колонию.