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    Айртон занимается индивидуально. Игрок пройдет повторное медобследование

    Защитник «Спартака» Айртон Лукас сегодня вечером пройдет повторное медицинское обследование.

    В среду бразилец получил повреждение в матче первого тару товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер с «Ростовом» (0:2). Айртон после подката игрока соперника влетел в рекламный щит.

    Сегодня на утренней тренировке 22-летний футболист занимался по индивидуальной программе.

    • Айртон перешел в московский клуб из «Флуминенсе» в январе этого года за 7 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне защитник провел за «Спартак» 14 матчей и сделал три голевые передачи.

    Источник: Sport24

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