Айртон занимается индивидуально. Игрок пройдет повторное медобследование

Защитник «Спартака» Айртон Лукас сегодня вечером пройдет повторное медицинское обследование.
В среду бразилец получил повреждение в матче первого тару товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер с «Ростовом» (0:2). Айртон после подката игрока соперника влетел в рекламный щит.
Сегодня на утренней тренировке 22-летний футболист занимался по индивидуальной программе.
- Айртон перешел в московский клуб из «Флуминенсе» в январе этого года за 7 миллионов евро.
- В прошлом сезоне защитник провел за «Спартак» 14 матчей и сделал три голевые передачи.