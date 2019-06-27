Айртон занимается индивидуально. Игрок пройдет повторное медобследование

Защитник «Спартака» Айртон Лукас сегодня вечером пройдет повторное медицинское обследование.

В среду бразилец получил повреждение в матче первого тару товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер с «Ростовом» (0:2). Айртон после подката игрока соперника влетел в рекламный щит.

Сегодня на утренней тренировке 22-летний футболист занимался по индивидуальной программе.