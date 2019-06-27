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    Sport24: Заболотный может продолжить карьеру в «Сочи»

    По информации Sport24, нападающий «Зенита» Антон Заболотный может перейти в «Сочи» в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что 28-летним футболистом интересуется тульский «Арсенал».

    • Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне форвард провел за петербуржцев 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт игрока с «Зенитом» истекает в 2021 году.

    Тульский «Арсенал» интересуется Заболотным

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +383

      Томик 16 минут назад

      Это очень удачный вариант для Сочи. А что, денег нет, а за Заболотного Зенит же приплатит ещё, чтобы забрали!

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