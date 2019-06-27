Sport24: Заболотный может продолжить карьеру в «Сочи»

По информации Sport24, нападающий «Зенита» Антон Заболотный может перейти в «Сочи» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что 28-летним футболистом интересуется тульский «Арсенал».

Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне форвард провел за петербуржцев 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Контракт игрока с «Зенитом» истекает в 2021 году.

Тульский «Арсенал» интересуется Заболотным