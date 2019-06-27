Sport24: Заболотный может продолжить карьеру в «Сочи»

Это очень удачный вариант для Сочи. А что, денег нет, а за Заболотного Зенит же приплатит ещё, чтобы забрали!
По информации Sport24, нападающий «Зенита» Антон Заболотный может перейти в «Сочи» в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что 28-летним футболистом интересуется тульский «Арсенал».
- Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне форвард провел за петербуржцев 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт игрока с «Зенитом» истекает в 2021 году.
Тульский «Арсенал» интересуется Заболотным