Цорн – о Понсе: «Обычный трансфер. Взяли его на позицию страйкера»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о новом нападающем команды Эсекьеле Понсе. Футболист перешел летом из «Ромы» за 3 миллиона евро.

– Лично для вас переговоры стали трудными?

– «Спартак» общался только с римским клубом, не с греческим. Ничего сложного, обычный трансфер.

– Характеристики Понсе свидетельствуют: это конкурент Зе Луиша.

– Да, Понсе – страйкер, на эту позицию его и брали.