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    Цорн – о Понсе: «Обычный трансфер. Взяли его на позицию страйкера»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о новом нападающем команды Эсекьеле Понсе. Футболист перешел летом из «Ромы» за 3 миллиона евро.

    – Лично для вас переговоры стали трудными?

    – «Спартак» общался только с римским клубом, не с греческим. Ничего сложного, обычный трансфер.

    – Характеристики Понсе свидетельствуют: это конкурент Зе Луиша.

    – Да, Понсе – страйкер, на эту позицию его и брали.

    • Сезон-2018/19 Понсе провел в аренде в АЕКе.
    • За клуб из Афин аргентинец сыграл 43 встречи, записав на свой счет 21 мяч и четыре голевые передачи.
    • «Спартак» сейчас занимает последнее место на предсезонном турнире Кубок «Париматч» Премьер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17709

      oyabun 47 секунд назад

      Страйкер - то же самое что форвард, бомбардир, а по-русски просто нападающий. К чему эти понты?

      0
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      Рейтинг: +234

      GSmall 11 минут назад

      Таргет Мэн)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      Переиграл в детстве в Мортал комбат))

      1
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