Цорн – о Понсе: «Обычный трансфер. Взяли его на позицию страйкера»

Страйкер - то же самое что форвард, бомбардир, а по-русски просто нападающий. К чему эти понты?
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о новом нападающем команды Эсекьеле Понсе. Футболист перешел летом из «Ромы» за 3 миллиона евро.
– Лично для вас переговоры стали трудными?
– «Спартак» общался только с римским клубом, не с греческим. Ничего сложного, обычный трансфер.
– Характеристики Понсе свидетельствуют: это конкурент Зе Луиша.
– Да, Понсе – страйкер, на эту позицию его и брали.
- Сезон-2018/19 Понсе провел в аренде в АЕКе.
- За клуб из Афин аргентинец сыграл 43 встречи, записав на свой счет 21 мяч и четыре голевые передачи.
- «Спартак» сейчас занимает последнее место на предсезонном турнире Кубок «Париматч» Премьер.