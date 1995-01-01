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    «Реал» начал переговоры по ван де Беку

    Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может перейти в мадридский «Реал». По информации De Telegraaf, переговоры между сторонами уже начались.

    Сумма сделки может составить 65-70 миллионов евро при рыночной цене голландца в 40 миллионов. На ван де Бека также претендует «Тоттенхэм».

    • Хавбек с «Аяксом» в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
    • В минувшем сезоне ван де Бек провел 57 матчей, забил 17 голов, сделал 13 результативных передач.
    • Контракт игрока с «Аяксом» действует до лета 2022 года.

    Источник: De Telegraaf

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    Сегодня, 11:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1496

      Чермындыр 11 минут назад

      Получше Богбы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +910

      lek! 1 час назад

      Как Я хотел его видеть в Барсе , так этого и не случилось .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8022

      DeStar 1 час назад

      ну реалу нужен полузащитник в любом случае...

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