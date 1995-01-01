«Реал» начал переговоры по ван де Беку

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может перейти в мадридский «Реал». По информации De Telegraaf, переговоры между сторонами уже начались.

Сумма сделки может составить 65-70 миллионов евро при рыночной цене голландца в 40 миллионов. На ван де Бека также претендует «Тоттенхэм».