«Реал» начал переговоры по ван де Беку

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Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может перейти в мадридский «Реал». По информации De Telegraaf, переговоры между сторонами уже начались.
Сумма сделки может составить 65-70 миллионов евро при рыночной цене голландца в 40 миллионов. На ван де Бека также претендует «Тоттенхэм».
- Хавбек с «Аяксом» в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
- В минувшем сезоне ван де Бек провел 57 матчей, забил 17 голов, сделал 13 результативных передач.
- Контракт игрока с «Аяксом» действует до лета 2022 года.