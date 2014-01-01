Спартаковец Прошляков может перейти в «Ростов»

я не пойму, нахрен его продавать?
Нападающий молодежного состава «Спартака» Данила Прошляков может пополнить «Ростов», информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. Ранее на футболиста претендовал «Оренбург».
Другой источник сообщал, что Прошляковым интересуется «Зенит». Рыночная стоимость форварда – 350 тысяч евро.
- Уроженец Москвы в прошлом сезоне ФНЛ провел семь матчей.
- Прошляков – лучший бомбардир минувшего сезона молодежного первенства РПЛ (19 голов).
- До 2016 года форвард учился в футбольной школе «Чертаново».