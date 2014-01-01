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    Спартаковец Прошляков может перейти в «Ростов»

    Нападающий молодежного состава «Спартака» Данила Прошляков может пополнить «Ростов», информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. Ранее на футболиста претендовал «Оренбург».

    Другой источник сообщал, что Прошляковым интересуется «Зенит». Рыночная стоимость форварда – 350 тысяч евро.

    • Уроженец Москвы в прошлом сезоне ФНЛ провел семь матчей.
    • Прошляков – лучший бомбардир минувшего сезона молодежного первенства РПЛ (19 голов).
    • До 2016 года форвард учился в футбольной школе «Чертаново».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4857

      piligrim1986 1 минуту назад

      я не пойму, нахрен его продавать?

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