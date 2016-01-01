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    Моуринью – о «Ньюкасле»: «Я играю для побед. Если цель клуба – попадание в верхнюю часть таблицы, то это не для меня»

    Жозе Моуринью высказался о слухах про возможное назначение на пост главного тренера «Ньюкасла».

    «Я довольно патологичен в том смысле, что я играю для побед.

    Если я не побеждаю, то это моя проблема, проблема игроков, клубной структуры, но мне нужен проект, в котором я буду чувствовать, что играю для побед.

    Если кто-то даст мне замечательный контракт на десять лет, и целью клуба будет попадание в верхнюю часть таблицы, а седьмое, восьмое или девятое место будет считаться идеальным результатом, то это не для меня. Это моя природа», – сказал Моуринью.

    • В понедельник Рафаэль Бенитес покинул «Ньюкасл». В начале июня The Mirror сообщил, что Жозе Моуринью может возглавить клуб.
    • Сам португалец говорил, что хотел бы поработать в сборной.
    • Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Он ушел из клуба в декабре 2018 года.

    Источник: Sky Sports

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