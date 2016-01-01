Жозе Моуринью высказался о слухах про возможное назначение на пост главного тренера «Ньюкасла».
«Я довольно патологичен в том смысле, что я играю для побед.
Если я не побеждаю, то это моя проблема, проблема игроков, клубной структуры, но мне нужен проект, в котором я буду чувствовать, что играю для побед.
Если кто-то даст мне замечательный контракт на десять лет, и целью клуба будет попадание в верхнюю часть таблицы, а седьмое, восьмое или девятое место будет считаться идеальным результатом, то это не для меня. Это моя природа», – сказал Моуринью.
- В понедельник Рафаэль Бенитес покинул «Ньюкасл». В начале июня The Mirror сообщил, что Жозе Моуринью может возглавить клуб.
- Сам португалец говорил, что хотел бы поработать в сборной.
- Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Он ушел из клуба в декабре 2018 года.