8 футболистов «Зенита», 4 – ЦСКА и 3 – «Спартака» включены РФС в список 33 лучших игроков сезона

Исполком РФС на сегодняшнем заседании обнародовал фамилии футболистов, вошедших в число 33-х лучших игроков сезона.

В списке значатся восемь представителей «Зенита», по шесть футболистов из «Краснодара» и «Локомотива», четыре игрока ЦСКА​, по три – из «Арсенала» и «Спартака»​ и по одному человеку из «Ростова», «Рубина» и «Ахмата».

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»).

Правый защитник: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Сергей Петров («Краснодар»).

Правый центральный защитник: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат»), Максим Беляев («Арсенал»).

Левый центральный защитник: Георгий Джикия («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Урош Спайич («Краснодар»).

Левый защитник: Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Рубин»/ «Истанбул Башакшехир» Турция), Кристиан Рамирес («Краснодар»).

Опорный полузащитник: Юрий Газинский («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»).

Правый полузащитник: Вандерсон («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»).

Центральный полузащитник: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»).

Левый полузащитник: Виктор Классон («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив»), Резиуан Мирзов («Арсенал»).

Правый нападающий: Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Рубин»/»Зенит»), Лука Джорджевич («Арсенал»).

Левый нападающий: Артем Дзюба («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Зе Луиш («Спартак»).