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    8 футболистов «Зенита», 4 – ЦСКА и 3 – «Спартака» включены РФС в список 33 лучших игроков сезона

    Исполком РФС на сегодняшнем заседании обнародовал фамилии футболистов, вошедших в число 33-х лучших игроков сезона.

    В списке значатся восемь представителей «Зенита», по шесть футболистов из «Краснодара» и «Локомотива», четыре игрока ЦСКА​, по три – из «Арсенала» и «Спартака»​ и по одному человеку из «Ростова», «Рубина» и «Ахмата».

    Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»).

    Правый защитник: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Сергей Петров («Краснодар»).

    Правый центральный защитник: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат»), Максим Беляев («Арсенал»).

    Левый центральный защитник: Георгий Джикия («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Урош Спайич («Краснодар»).

    Левый защитник: Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Рубин»/ «Истанбул Башакшехир» Турция), Кристиан Рамирес («Краснодар»).

    Опорный полузащитник: Юрий Газинский («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»).

    Правый полузащитник: Вандерсон («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»).

    Центральный полузащитник: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»).

    Левый полузащитник: Виктор Классон («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив»), Резиуан Мирзов («Арсенал»).

    Правый нападающий: Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Рубин»/»Зенит»), Лука Джорджевич («Арсенал»).

    Левый нападающий: Артем Дзюба («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Зе Луиш («Спартак»).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6235

      ufos73 10 минут назад

      Конефеев есть, а Игнашевича, или хоть берез забыли... Ай яй яй не хорошо! ))
      Бред!

      0
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      Рейтинг: +79

      Olymp2 23 минуты назад

      Акинфеев, Иванович, Жирков - поколения меняются а лучшие все те же.....Им хвала!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +175

      Best_forever 36 минут назад

      сэкс есть секс...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Patriot58 41 минуту назад

      Прогиб СЭКС перед ларьками ЗАСЧИТАН!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      55together 42 минуты назад

      Ну и идиоты, ларечников с тремя включили, а Краснодар с 6 (Шестью) нет!

      2
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      Рейтинг: +446

      SanInstructor 1 час назад

      Цп с ОП походу перепутаны

      0
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    • ...
      Рейтинг: +498

      Валерий2705 1 час назад

      А 6 футболистов Краснодара вы в этом списке не заметили?

      2
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      Рейтинг: +1493

      Ubuntu 1 час назад

      Странно, что Влашича в опорники записали

      2
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