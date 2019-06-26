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    Президент «Урала» Иванов: «Хорошие легионеры играют за одни деньги, а нашим почему-то надо в два раза больше платить»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение в связи с введением нового лимита на легионеров с сезона-2020/21.

    Сегодня исполком РФС изменил формулу ограничения количества иностранных футболистов с «6+5» на поле на «8+17» в заявке.

    «У нас было общее собрание, все на «8+17» согласились, я и коллеги не против. Восемь в заявке, все будут брать качественных легионеров, это нормально. Приезжают хорошие футболисты из-за границы, они готовы играть за одни деньги, а нашим футболистам почему-то надо в два раза больше платить…

    Есть свои плюсы и минусы. Я почему и за расширение лиги: было бы больше клубов, играло бы больше российских футболистов. Только для этого, чтобы наши футболисты играли, у нас большая страна. Надо все равно расширять, хоть многие эксперты и против.

    При чем здесь экономика? Люди играют в ФНЛ, у них же есть какой-то бюджет, пусть они с этим бюджетом играют и выходят в Премьер-лигу, не надо там суперфутболистов к себе привозить. Пускай наши ребята играют, получат практику. Играл ЦСКА с молодыми ребятами, а так они болтались бы. Тот же Ахметов или Чалов, много можно назвать, а теперь они в сборной играют. Очень много молодых ребят из «Анжи» заключили с клубами РПЛ контракты, они получили практику. А где они еще ее будут получать? Обстрелялись в РПЛ и дальше пошли.

    Да, команда может вылететь, но интерес у болельщиков появился. И они бы снова пришли, поставили бы задачу вернуться», – сказал Иванов.

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    Источник: Sport24

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