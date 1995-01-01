«Ювентус» предлагает 15 миллионов за полузащитника «Фламенго». Бразильцы требуют 35 миллионов

«Ювентус» ведет переговоры с «Фламенго» по полузащитнику Жезушу Рейнье.

Туринцы предлагают 15 миллионов евро, не считая бонусов за 17-летнего футболиста. «Фламенго» требует не менее 35 миллионов евро за Рейнье.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ведет переговоры напрямую с агентом игрока.