«Ювентус» предлагает 15 миллионов за полузащитника «Фламенго». Бразильцы требуют 35 миллионов

Юве почти мешок. Фламенго требуй!
«Ювентус» ведет переговоры с «Фламенго» по полузащитнику Жезушу Рейнье.
Туринцы предлагают 15 миллионов евро, не считая бонусов за 17-летнего футболиста. «Фламенго» требует не менее 35 миллионов евро за Рейнье.
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ведет переговоры напрямую с агентом игрока.
- Контракт Рейнье с «Фламенго» рассчитан до конца 2020 года.
- Полузащитник выступает за юношескую сборную Бразилии и в девяти матчах забил пять голов и отдал одну голевую передачу.