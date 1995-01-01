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    «Ювентус» предлагает 15 миллионов за полузащитника «Фламенго». Бразильцы требуют 35 миллионов

    «Ювентус» ведет переговоры с «Фламенго» по полузащитнику Жезушу Рейнье.

    Туринцы предлагают 15 миллионов евро, не считая бонусов за 17-летнего футболиста. «Фламенго» требует не менее 35 миллионов евро за Рейнье.

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ведет переговоры напрямую с агентом игрока.

    • Контракт Рейнье с «Фламенго» рассчитан до конца 2020 года.
    • Полузащитник выступает за юношескую сборную Бразилии и в девяти матчах забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Fox Sports

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    Сегодня, 09:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +573

      VVadic 34 минуты назад

      Юве почти мешок. Фламенго требуй!

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