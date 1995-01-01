Лебедев: «Возможно, Грузия не захочет видеть Кверквелию и Джано в сборной»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал антироссийскую акцию грузинский клубов.

«Акция грузинских клубов — это грубое нарушение всех возможных футбольных правил УЕФА и ФИФА о запрете на какую-либо политическую рекламу или упоминания политики во время официальных матчей. УЕФА уже ответили, что это мероприятие проводится под эгидой грузинского чемпионата, поэтому они не имеют к этому никакого отношения, но грузинская федерация ведь входит в УЕФА. А мы прекрасно понимаем, что федерация футбола Грузии ничего не будет делать в плане этих игроков. Скорее всего, она где-то в глубине их поддерживает.

Когда Дмитрий Тарасов после матча с «Фенербахче» показал футболку с Путиным, то весь мир стоял на ушах. Тогда требовали чуть ли не повесить Тарасова за такое преступление. Сейчас произошло не менее значимое событие, на которое международные органы обязаны отреагировать. Если бы в рамках нашего чемпионата футболисты какого-то клуба вышли бы с антигрузинскими или антиукраинскими лозунгами, то вся Европа, депутаты и журналисты говорили бы, что надо наказать не только игроков, но и всю страну. Спорт вне политики — это лозунг всего спорта.

Если сегодня общество увидит, что грузинские футболисты не понесли никакого наказания, то завтра так сделают украинские футболисты, а послезавтра — боснийские футболисты против Косово. Футбол может превратиться в политическую арену. В УЕФА обязаны были сказать грузинской федерации, что футболисты были неправы, что их стоит наказать.

Могут ли перестать вызывать в сборную Грузии грузинских футболистов из РПЛ? Русофобские настроения в пике своего сумасшествия доходят до чего угодно. Мы все помним, сколько «накидали» в спину Ракицкому, когда он перешeл в «Зенит». То же самое сейчас начинается в Грузии. Вполне возможно, что на волне антироссийских настроений, федерация футбола Грузии скажет, что больше не хотят видеть Кверквелию и Джано в составе сборной. Отсутствие мозгов в головах некоторых чиновников не улучшает ситуацию в мире. Пострадают болельщики, спортсмены, которые не надевали этих маек», — сказал Лебедев.

Грузинские клубы вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Что об этом известно?