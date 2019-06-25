20-летний дублер «Севильи» после вечеринки въехал в дерево. Погибли два человека

Нападающий «Севильи» Б Жоао Малек в ночь с 24-го на 25-е июня спровоцировал ДТП в Мехико, сообщает Marca.
20-летний футболист въехал на автомобиле в дерево, в результате столкнувшись с другой машиной. По информации источника, находившиеся в транспортном средстве молодожены скончались.
Полиция начала расследование на предмет нахождения Малека в состоянии опьянения. Ночью мексиканец опубликовал в инстаграме видео из ночного клуба.
- 1-го июня в автомобильной аварии погиб экс-полузащитник «Арсенала», «Атлетико» и «Севильи» Хосе Антонио Рейес. Мадридский финал Лиги чемпионов-2018/19 начался с минуты молчания в память об испанце.