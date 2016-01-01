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    Агент: «Интер» ведет серьезную работу по покупке Лукаку»

    Федерико Пасторелло, агент Ромелу Лукаку, посетил офис «Интера» в Милане.

    Известно об интересе итальянского клуба к форварду «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро.

    «Нет ничего невозможного. «Интер» ведет серьезную работу по трансферу», – сказал Пасторелло.

    • Лукаку перешел в «Юнайтед» из «Эвертона» в июле 2017-го года за 85 миллионов евро. В 45-ти играх прошлого сезона забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи.
    • Контракт 26-летнего игрока сборной Бельгии истекает в июне 2022 года. Цена Лукаку по Transfermarkt – 75 миллионов.

    Источник: Твиттер журналиста Паскале Гуарро

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