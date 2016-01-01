Агент: «Интер» ведет серьезную работу по покупке Лукаку»

Федерико Пасторелло, агент Ромелу Лукаку, посетил офис «Интера» в Милане.

Известно об интересе итальянского клуба к форварду «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро.

«Нет ничего невозможного. «Интер» ведет серьезную работу по трансферу», – сказал Пасторелло.