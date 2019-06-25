Симеоне: «Мы переписываем историю «Атлетико», но никто этого не видит. За семь с половиной лет мы выиграли семь трофеев»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел промежуточный итог работе в команде, которую возглавил в 2011-м году.

«За эти семь с половиной лет мы стали чемпионами Испании и начали переписывать историю клуба. Но никто, кажется, этого не видит. В этот период мы выиграли семь трофеев и проиграли три финала, включая Лигу чемпионов [в сезоне-2013/14] и Суперкубок Испании [2013].

«Атлетико» вошел в один ряд с клубами вроде «Ливерпуля», «Интера» и «Ювентуса», – сказал 49-летний аргентинец.