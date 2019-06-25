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    Симеоне: «Мы переписываем историю «Атлетико», но никто этого не видит. За семь с половиной лет мы выиграли семь трофеев»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел промежуточный итог работе в команде, которую возглавил в 2011-м году.

    «За эти семь с половиной лет мы стали чемпионами Испании и начали переписывать историю клуба. Но никто, кажется, этого не видит. В этот период мы выиграли семь трофеев и проиграли три финала, включая Лигу чемпионов [в сезоне-2013/14] и Суперкубок Испании [2013].

    «Атлетико» вошел в один ряд с клубами вроде «Ливерпуля», «Интера» и «Ювентуса», – сказал 49-летний аргентинец.

    • При Симеоне мадридский клуб также дважды выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также Кубок и Суперкубок страны.

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8016

      DeStar 29 минут назад

      а почему включили только один финал лч 13-14 а про 15-16 забыли?)

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      Рейтинг: +7409

      Cules2013 43 минуты назад

      ну почему же никто? я уже привык, что Атлетико может быть теневым фаворитом в любом матче любого турнира. Это характеристика одного из сильнейших клубов мира. Пора бы матрасам взять ЛЧ, сразу после Барсы, разумеется)

      0
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      Рейтинг: +569

      VVadic 52 минуты назад

      Наша надежда и опора. Долгих лет в клубе!!!!

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