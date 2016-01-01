Сейдахмет перешел из «Уфы» в «Кайрат». Его называли казахстанским Месси

Если бы говорили, что Месси похож на него, тогда это круто, а так, это просто фантик.
«Уфа» на своем официальном сайте объявила об уходе в «Кайрат» нападающего Еркебулана Сейдахмета.
Сумма трансфера и условия личного контракта 19-летнего футболиста с клубом из Алматы не разглашаются.
Еще до переезда в Россию форвард получил прозвище «казахстанский Месси».
- Сейдахмет выступал за «Уфу» с февраля 2018 года, сыграл четыре матча.
- Вторую часть минувшего сезона игрок провел в аренде в болгарском «Левски».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.