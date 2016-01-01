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    Сейдахмет перешел из «Уфы» в «Кайрат». Его называли казахстанским Месси

    «Уфа» на своем официальном сайте объявила об уходе в «Кайрат» нападающего Еркебулана Сейдахмета.

    Сумма трансфера и условия личного контракта 19-летнего футболиста с клубом из Алматы не разглашаются.

    Еще до переезда в Россию форвард получил прозвище «казахстанский Месси».

    • Сейдахмет выступал за «Уфу» с февраля 2018 года, сыграл четыре матча.
    • Вторую часть минувшего сезона игрок провел в аренде в болгарском «Левски».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1259

      ухоженный крокодил 30 минут назад

      Если бы говорили, что Месси похож на него, тогда это круто, а так, это просто фантик.

      0
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      Рейтинг: +221

      GSmall > ухоженный крокодил 29 минут назад

      Ему 19,каких образом Месси должен быть похож на него.Отбитый спартач

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    • ...
      Рейтинг: +432

      Muboraksho 40 минут назад

      На мой взгляд его имя Саидахмад, но почему то в Уфе и в Казане мусульманские имена звучат искаженно. Без обид. Желаю Саидахмаду больших успехов в Казахстане.

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