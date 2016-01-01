Сейдахмет перешел из «Уфы» в «Кайрат». Его называли казахстанским Месси

«Уфа» на своем официальном сайте объявила об уходе в «Кайрат» нападающего Еркебулана Сейдахмета.

Сумма трансфера и условия личного контракта 19-летнего футболиста с клубом из Алматы не разглашаются.

Еще до переезда в Россию форвард получил прозвище «казахстанский Месси».