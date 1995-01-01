«Интер» может обменять Наингголана на Видаля

Во время летнего трансферного окна «Барселона» и «Интер» могут обменяться игроками, сообщает SportMediaset.

По информации источника, из Италии в Испанию может перебраться Раджа Наингголан, а в обратном направлении – Артуро Видаль.

Самая вероятная формула – аренды с опцией последующего выкупа.