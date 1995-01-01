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    «Интер» может обменять Наингголана на Видаля

    Во время летнего трансферного окна «Барселона» и «Интер» могут обменяться игроками, сообщает SportMediaset.

    По информации источника, из Италии в Испанию может перебраться Раджа Наингголан, а в обратном направлении – Артуро Видаль.

    Самая вероятная формула – аренды с опцией последующего выкупа.

    • Прошлым летом «Барса» купила Видаля у «Баварии» за 18 миллионов евро, а «Интер» приобрел Наингголана у «Ромы» за 38 миллионов.
    • В прошлом сезоне 32-летний чилиец провел за «Барселону» 53 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач.
    • 31-летний бельгиец в минувшей кампании сыграл 36 матчей в составе «Интера», забил семь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: SportMediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 миллиарда евро.

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