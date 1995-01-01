«Интер» может обменять Наингголана на Видаля

Во время летнего трансферного окна «Барселона» и «Интер» могут обменяться игроками, сообщает SportMediaset.
По информации источника, из Италии в Испанию может перебраться Раджа Наингголан, а в обратном направлении – Артуро Видаль.
Самая вероятная формула – аренды с опцией последующего выкупа.
- Прошлым летом «Барса» купила Видаля у «Баварии» за 18 миллионов евро, а «Интер» приобрел Наингголана у «Ромы» за 38 миллионов.
- В прошлом сезоне 32-летний чилиец провел за «Барселону» 53 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач.
- 31-летний бельгиец в минувшей кампании сыграл 36 матчей в составе «Интера», забил семь голов и сделал три результативные передачи.
Источник: SportMediaset
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