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    The Independent: «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять Погба на Неймара. «Юнайтед» ответил отказом

    «ПСЖ» предпринял попытку подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Как утверждает The Independent, парижане предложили «МЮ» обменять француза на нападающего Неймара.

    «Юнайтед» ответил отказом, так как его не устраивает высокая зарплаты бразильца. По информации источника, она составляет чуть более миллиона евро в неделю. Кроме того, «МЮ» по-прежнему хочет сохранить Погба.

    • Ранее Неймар сообщил, что хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».
    • Еще один претендент на форварда – «Реал».
    • Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Погба в 100 миллионов евро, 27-летнего Неймара – в 180 миллионов.

    Goal: «Реал» не будет покупать Эриксена, приоритетная цель – Погба

    Daily Mail: игроки «Манчестер Юнайтед» выступили за уход Погба

    Mundo Deportivo: ради перехода в «Барселону» Неймар готов на понижение зарплаты более чем на треть

    Источник: The Independent

    Британское интернет-издание, до 2016 года – ежедневная газета. Основана в 1986 году как независимая национальная утренняя газета.

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