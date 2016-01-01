The Independent: «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять Погба на Неймара. «Юнайтед» ответил отказом

«ПСЖ» предпринял попытку подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как утверждает The Independent, парижане предложили «МЮ» обменять француза на нападающего Неймара.

«Юнайтед» ответил отказом, так как его не устраивает высокая зарплаты бразильца. По информации источника, она составляет чуть более миллиона евро в неделю. Кроме того, «МЮ» по-прежнему хочет сохранить Погба.

Ранее Неймар сообщил, что хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».

Еще один претендент на форварда – «Реал».

Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Погба в 100 миллионов евро, 27-летнего Неймара – в 180 миллионов.

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