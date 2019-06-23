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    Mundo Deportivo: ради перехода в «Барселону» Неймар готов на понижение зарплаты более чем на треть

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет вернуться в «Барселону» этим летом.

    За переход бразильца выступают лидеры каталонской команды, в том числе Лионель Месси.

    По информации Mundo Deportivo, «Барселона» выдвинула требования форварду – значительное понижение зарплаты. В «ПСЖ» футболист зарабатывает 36 миллионов евро в год. Каталонцы готовы ежегодно платить ему столько же, сколько у него было до перехода во французский клуб – 22 миллиона.

    Как утверждает источник, Неймар согласен пойти на это.

    Сегодня СМИ сообщили, что парижане отказались продавать игрока «Барселоне».

    • Нападающий выступал за «Барселону» с 2013-й по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
    • В составе каталонцев Неймар провел 186 матчей, забил 105 голов, сделал 76 результативных передач, дважды выиграл чемпионат Испании и один раз – Лигу чемпионов.

    Sport.es: Неймар анонсировал возвращение в «Барселону»

    Sport.es: Неймар готов выполнить все условия «Барселоны»

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1544

      SarJr 2 минуты назад

      на это согласился. что ж, пора барсе выдвинуть следующий ультиматум по типу 50% платы за переход с его стороны

      0
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Marshmello 28 минут назад

      Ждём немара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1831

      кошмарик 59 минут назад

      а нужен ли сей плачущий персонаж Барсе? игрок в Неймаре уже давно умер.... осталась только попсовая оболочка

      1
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      Рейтинг: +6307

      Skull_Boy 1 час назад

      А разве ПСЖ его отпустит, если они ценник повесили в 300 млн или все таки вариант Коутиньо с доплатой на 200, но Барса пошла в отказ на сколько я знаю

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