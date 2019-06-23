Mundo Deportivo: ради перехода в «Барселону» Неймар готов на понижение зарплаты более чем на треть

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет вернуться в «Барселону» этим летом.

За переход бразильца выступают лидеры каталонской команды, в том числе Лионель Месси.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» выдвинула требования форварду – значительное понижение зарплаты. В «ПСЖ» футболист зарабатывает 36 миллионов евро в год. Каталонцы готовы ежегодно платить ему столько же, сколько у него было до перехода во французский клуб – 22 миллиона.

Как утверждает источник, Неймар согласен пойти на это.

Сегодня СМИ сообщили, что парижане отказались продавать игрока «Барселоне».

Нападающий выступал за «Барселону» с 2013-й по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

В составе каталонцев Неймар провел 186 матчей, забил 105 голов, сделал 76 результативных передач, дважды выиграл чемпионат Испании и один раз – Лигу чемпионов.

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