Daily Mail: игроки «Манчестер Юнайтед» выступили за уход Погба

Игрок отличный - но что-то с головой.
Футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы полузащитник Поль Погба покинул клуб, сообщает Daily Mail.
По информации источника, игроки манкунианцев считают, что это пойдет на пользу команде. В частности, они недовольны, что слухи вокруг француза отвлекают коллектив от подготовки к новому сезону.
Интерес к Погба проявляют «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус». Сам футболист ранее заявил, что нуждается в новом вызове в карьере.
- Летом 2016 года «МЮ» купил Погба за 105 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.
- В минувшем сезоне Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.