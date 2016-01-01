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    Daily Mail: игроки «Манчестер Юнайтед» выступили за уход Погба

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы полузащитник Поль Погба покинул клуб, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, игроки манкунианцев считают, что это пойдет на пользу команде. В частности, они недовольны, что слухи вокруг француза отвлекают коллектив от подготовки к новому сезону.

    Интерес к Погба проявляют «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус». Сам футболист ранее заявил, что нуждается в новом вызове в карьере.

    • Летом 2016 года «МЮ» купил Погба за 105 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.
    • В минувшем сезоне Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +125

      JackBruce 27 минут назад

      Игрок отличный - но что-то с головой.

      0
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      Рейтинг: +6312

      Skull_Boy 1 час назад

      Один раз уже в МЮ показал какой он гнилой и не понятно зачем было покупать, если уже разок кинул

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