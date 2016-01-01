Daily Mail: игроки «Манчестер Юнайтед» выступили за уход Погба

Футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы полузащитник Поль Погба покинул клуб, сообщает Daily Mail.

По информации источника, игроки манкунианцев считают, что это пойдет на пользу команде. В частности, они недовольны, что слухи вокруг француза отвлекают коллектив от подготовки к новому сезону.

Интерес к Погба проявляют «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус». Сам футболист ранее заявил, что нуждается в новом вызове в карьере.