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    «20% моей страны оккупированы Россией». Футболисты украинской «Ворсклы» поддержали акцию грузинских клубов

    Полтавская «Ворскла» поддержала антироссийскую акцию грузинских клубов.

    Ранее в Грузии обострились внутренняя обстановка из-за вспыхнувшей волны антироссийских настроений. Вчера игроки кутаисского «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Рустави» вышли в майках с антироссийскими лозунгами на матчи 19-го тура чемпионата страны.

    Сегодня аккаунт в фейсбуке On Football опубликовал фотографию, на которой футболисты украинской команды держат в руках плакат с надписью: «20% моей страны оккупированы Россией».

    С 2014 года между между Украиной и Россией напряженные политические отношения из-за конфликта на Донбассе.

    Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

    Кавтарадзе вышел на матч в майке «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». Футболист – гражданин России и уроженец Москвы

    Источник: Аккаунт On Football в фейсбуке

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии26
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      Рейтинг: +628

      AHTUNGBOL 12 минут назад

      Ну да, ну да, футбол же вне политики...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2238

      RotBerg 13 минут назад

      Нытики ****)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +612

      тётя ASYA 17 минут назад

      Грузины хоть на своём написали, а эти ... Тьфу мляха

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      FCTB > тётя ASYA 11 минут назад

      Грузины и это на майках изложили, а не ручкой написанной ногой на ватмане.))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2781

      Viper for CSKA 17 минут назад

      Тенденция конечно "шикарная". Сейчас ещё в Германии найдутся дебилы, которые про Кёнигсберг вспомнят, а Японцы про Курильские острова.
      Только Украине такие тенденции могут боком выйти. В Венгрии (иногда даже Словакии) давно кричат про Закарпатье, в Румынии - про Северную Буковину и Южную Бессарабию. Кроме того, благодаря "кровавому совку" Украина получила часть молдавской территории, к примеру, Черновицкую область. Это ещё если убрать из уравнения сочетание Волыни, Гальчины и влажных мечт польских националистов.
      Ничем хорошим такие движения не кончатся. Это только межнациональную рознь разжигает. Немцы с французами же успокоились по поводу Эльзаса и Лотарингии. Хотя, учитывая рост национализма в странах Европы, то ли ещё будет.

      3
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      Рейтинг: +204

      vavilon69 18 минут назад

      Заразная эта ЗАРАЗА

      0
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      Рейтинг: +612

      тётя ASYA 19 минут назад

      А чего на англицком написано.Чего ж не на мове?патриоты х..вы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      Тони Монтана Б 19 минут назад

      Зачем такое опубликовывать? Может вообще украинцам доступ к сайту заблокировать?

      0
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      Рейтинг: -5555

      пьяныйхоровод 26 минут назад

      10% территории России оккупированы пендостаном . Верните Аляску , суки !

      3
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      Рейтинг: +435

      Серёга Краснодарский 32 минуты назад

      интересно если прикажут за сумку сухарей с 35 по 45 минуты игры снять трусы и прыгать заскачут?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      FCTB > Серёга Краснодарский 29 минут назад

      по команде они будут делать все, угодно.

      1
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      Рейтинг: +6696

      KLIM777 > Серёга Краснодарский 18 минут назад

      да зачем тратиться на сухари. Просто скажи, что кто в трусах тот москаль)

      0
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      Рейтинг: +9782

      Garrincha58 34 минуты назад

      нищеброды!!!им наверное зарплату грузинскими марками обещали или чаем в пакетиках

      1
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      Рейтинг: +156

      FCTB > Garrincha58 28 минут назад

      Гамбургер и колу за это им дадут))

      1
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      Рейтинг: +6761

      parevg > FCTB 25 минут назад

      Уже дали, вот и отрабатывают...

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