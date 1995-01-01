«20% моей страны оккупированы Россией». Футболисты украинской «Ворсклы» поддержали акцию грузинских клубов

Полтавская «Ворскла» поддержала антироссийскую акцию грузинских клубов.

Ранее в Грузии обострились внутренняя обстановка из-за вспыхнувшей волны антироссийских настроений. Вчера игроки кутаисского «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Рустави» вышли в майках с антироссийскими лозунгами на матчи 19-го тура чемпионата страны.

Сегодня аккаунт в фейсбуке On Football опубликовал фотографию, на которой футболисты украинской команды держат в руках плакат с надписью: «20% моей страны оккупированы Россией».

С 2014 года между между Украиной и Россией напряженные политические отношения из-за конфликта на Донбассе.

Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

Кавтарадзе вышел на матч в майке «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». Футболист – гражданин России и уроженец Москвы