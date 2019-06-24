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    «ПСЖ» хочет купить Пепе на замену Неймару

    «ПСЖ» интересуется вингером «Лилля» Николя Пепе, сообщает A Bola.

    По информации источника, в 24-летнем ивуарийце парижане видят замену для Неймара, который собирается этим летом вернуться в «Барселону».

    За трансфер Пепе столичный клуб готов заплатить 85 миллионов евро.

    Сам футболист согласен продолжить карьеру в «ПСЖ».

    Источник: A Bola

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    24.06.2019 09:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 июня 2019, 10:54

      ПСЖ решил наконец купить футболиста, который приедет доказывать, а не только деньги зарабатывать?

      1
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      ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > bset 24 июня 2019, 15:30

      В точку) Им надо как Баварии - начинать со своего чемпионата перспективных собирать. А не дутых фигур за бешеные бабки.

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 24 июня 2019, 10:37

      А как же Коут?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Чермындыр 24 июня 2019, 11:02

      А Коут на пару с Виллианом из Челси пусть валят в Бразилию, они уже все отработанный материал

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