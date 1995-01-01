Фердинанд – Лэмпарду: «Фрэнк, соглашайся на работу, чувак. Ты нужен «Челси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал возможное назначение экс-полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда главным тренером лондонской команды.

В настоящее время Лэмпард возглавляет «Дерби Каунти». По информации СМИ, он – основной кандидат на должность тренера «Челси».

«Они должны это сделать! Думаю, он это (работу) получит.

Он общается (с «Челси»)? Я думаю, что он общается, и, думаю, что он получит это. Если он ведет переговоры, он получит работу, потому что он умеет разговаривать.

Фрэнк, соглашайся на работу, чувак. Возьми ее. Ты нужен «Челси».

Он мой друг. Он должен получить работу, он этого заслуживает», – сказал Фердинанд.

Лэмпард выступал за «Челси» с 2001-го по 2014 год.

В составе лондонцев 41-летний футболист трижды выиграл АПЛ, четыре раза – Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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