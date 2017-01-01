Манджукич может перейти из «Ювентуса» в «Лацио»

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть клуб этим летом. В услугах хорвата заинтересован «Лацио».

33-летний футболист не вписывается в игровую модель нового главного тренера туринцев Маурицио Сарри, который хочет передвинуть Криштиану Роналду в центр атаки.

Предполагается, что главной проблемой может стать зарплата форварда, составляющая в «Ювентусе» 4 миллиона евро в год.

Действующий контракт Манджукича с туринским клубом рассчитан до июня 2021 года.

В прошлом сезоне футболист провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

Сарри хочет передвинуть Роналду в центр нападения. Тренер сказал португальцу, что ждет от него 40 голов в следующем сезоне