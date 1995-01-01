Радимов: «Когда «Спартак» разберется с лайками – будет конкурентом «Зенита»

Главный тренер «Зенита-2», судя по результатам - это прикрытие, а настоящая должность Владислава - главный специалист по Спартаку.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о «Спартаке». Специалист рассказал, что нужно сделать москвичам, чтобы конкурировать в РПЛ с «Зенитом».
«Когда разберется с лайками и внутренними конфликтами – будет конкурентом «Зенита». Денис Глушаков ушел, чтобы погасить конфликт между болельщиками и клубом. Когда команда хочет продать одного из лучших нападающих, это нехорошо», – считает Радимов.
- «Спартак» в прошлом сезоне финишировал в РПЛ пятым.
- В ближайшем сезоне москвичи выступят в Лиге Европы.
- На следующей неделе в Австрии стартует Кубок «Пари-Матч» Премьер, где примут участие «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».