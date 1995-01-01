Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Радимов: «Когда «Спартак» разберется с лайками – будет конкурентом «Зенита»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о «Спартаке». Специалист рассказал, что нужно сделать москвичам, чтобы конкурировать в РПЛ с «Зенитом».

    «Когда разберется с лайками и внутренними конфликтами – будет конкурентом «Зенита». Денис Глушаков ушел, чтобы погасить конфликт между болельщиками и клубом. Когда команда хочет продать одного из лучших нападающих, это нехорошо», – считает Радимов.

    • «Спартак» в прошлом сезоне финишировал в РПЛ пятым.
    • В ближайшем сезоне москвичи выступят в Лиге Европы.
    • На следующей неделе в Австрии стартует Кубок «Пари-Матч» Премьер, где примут участие «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:43
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5920

      Eddyson 1 минуту назад

      Главный тренер «Зенита-2», судя по результатам - это прикрытие, а настоящая должность Владислава - главный специалист по Спартаку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      ivany4 54 минуты назад

      Четыре звездочки Спартака не дают покоя Родимову.))
      В жизни есть черные и белые полосы. Вот когда у Зенита над стрелкой будет три звезды, - задумаемся о конкуренции.)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19685

      gol_kak_sokol 1 час назад

      А кто такой Радимов ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +688

      ДВС > gol_kak_sokol 33 минуты назад

      Радимов-победитель СуперКубка УЕФА и прочих мелких кубков и чемпионатов победитель.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Йост 1 час назад

      Ах во на что, оказывается не тренироваться надо, а разборки в команде устраивать...Хорошая мысль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1093

      JTherry 1 час назад

      вот у кого советов не спрашивают, сами лезут с вредными советами, Орлов да Радимов - два антисоветчика)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30639

      Полная Канистра 1 час назад

      когда много бздишь это тоже нехорошо

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71893
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru