Коутиньо: «Играть с Неймаром – это невероятно. Он первоклассный»

Так на него и разменяют)
Футболист «Барселоны» Филиппе Коутиньо поговорил о возможном возвращении в клуб форварда «ПСЖ» Неймара. Южноамериканец был бы рад воссоединиться с соотечественником.
«Играть вместе с Неймаром – это невероятно, ведь он первоклассный футболист. Всегда рассказываю, как мне нравится игра с ним, когда спрашивают об этом», – цитирует бразильца Sport.es.
- Коутиньо может отправиться в «ПСЖ» в обмен на Неймара.
- Неймар ранее анонсировал возвращение в «Барселону».
- Два года назад «ПСЖ» купил форварда у «Барселоны» за 222 миллиона евро.