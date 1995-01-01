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    Коутиньо: «Играть с Неймаром – это невероятно. Он первоклассный»

    Футболист «Барселоны» Филиппе Коутиньо поговорил о возможном возвращении в клуб форварда «ПСЖ» Неймара. Южноамериканец был бы рад воссоединиться с соотечественником.

    «Играть вместе с Неймаром – это невероятно, ведь он первоклассный футболист. Всегда рассказываю, как мне нравится игра с ним, когда спрашивают об этом», – цитирует бразильца Sport.es.

    • Коутиньо может отправиться в «ПСЖ» в обмен на Неймара.
    • Неймар ранее анонсировал возвращение в «Барселону».
    • Два года назад «ПСЖ» купил форварда у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    Источник: Sport.es

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