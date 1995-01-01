Коутиньо: «Играть с Неймаром – это невероятно. Он первоклассный»

Футболист «Барселоны» Филиппе Коутиньо поговорил о возможном возвращении в клуб форварда «ПСЖ» Неймара. Южноамериканец был бы рад воссоединиться с соотечественником.

«Играть вместе с Неймаром – это невероятно, ведь он первоклассный футболист. Всегда рассказываю, как мне нравится игра с ним, когда спрашивают об этом», – цитирует бразильца Sport.es.