«Атлетико» навяжет «Интеру» и «Ливерпулю» конкуренцию за Николя Пепе

На нападающего «Лилля» Николя Пепе появился новый претендент, пишет France Football. Помимо «Интера» и «Ливерпуля», заполучить футболиста желает мадридский «Атлетико».

Итальянцы уже предложили за форварда 90 миллионов евро (с учетом бонусов). «Атлетико» же желает заменить Пепе Антуана Гризманна. Предпочтения самого африканца пока неизвестны.