«Атлетико» навяжет «Интеру» и «Ливерпулю» конкуренцию за Николя Пепе

На нападающего «Лилля» Николя Пепе появился новый претендент, пишет France Football. Помимо «Интера» и «Ливерпуля», заполучить футболиста желает мадридский «Атлетико».
Итальянцы уже предложили за форварда 90 миллионов евро (с учетом бонусов). «Атлетико» же желает заменить Пепе Антуана Гризманна. Предпочтения самого африканца пока неизвестны.
- В сезоне-2018/19 Пепе сыграл 41 матч в составе «Лилля», забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
- Рыночная стоимость Пепе – 65 миллионов евро.