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    «Атлетико» навяжет «Интеру» и «Ливерпулю» конкуренцию за Николя Пепе

    На нападающего «Лилля» Николя Пепе появился новый претендент, пишет France Football. Помимо «Интера» и «Ливерпуля», заполучить футболиста желает мадридский «Атлетико».

    Итальянцы уже предложили за форварда 90 миллионов евро (с учетом бонусов). «Атлетико» же желает заменить Пепе Антуана Гризманна. Предпочтения самого африканца пока неизвестны.

    • В сезоне-2018/19 Пепе сыграл 41 матч в составе «Лилля», забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
    • Рыночная стоимость Пепе – 65 миллионов евро.

    Источник: France Football

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