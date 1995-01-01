Журналист Зеленов: «Есть информация, что «Чайка» не сыграет в ФНЛ в ближайшем сезоне»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов рассказал, что разбирательства по поводу договорного матча «Черноморец» – «Чайка» еще не закончены. Игра состоялась в мае, некоторые субъекты футбола уже понесли наказание.

«Чайка» не сыграет в ФНЛ в ближайшем сезоне. Мое мнение основано на информации, которую я слышал от людей, близких к расследованию. Там настрой очень серьезный. Инициаторы расследования хотят наказать «Чайку» основательно, то есть не пустить ее в ФНЛ», – сообщил Зеленов.

Контрольно-дисциплинарный комитет проводит расследование по итогам матча 27-го тура ПФЛ «Чайка» – «Черноморец» (3:1). Игра могла носить договорной характер.

После этого матча «Урожай» занял первое место в таблице и вышел в ФНЛ.

КДК РФС отстранил трех игроков «Черноморца» на три года, тренера команды – на один год. Также РФС на год запретил гендиректору «Урожая» Дмитрию Градиленко осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

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