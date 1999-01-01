«Милан» готов заплатить за Торрейру 35-40 миллионов. «Арсенал» хочет 50

«Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры.

Итальянский клуб готов потратить на приобретение 23-летнего игрока от 35 до 40 миллионов евро. Лондонцы хотят получить за уругвайца минимум 50 миллионов.

Кроме того, миланцы собираются предложить аналогичную сумму «Реалу» за Даниэля Себальоса.

Новый главный тренер «Милана» Марко Джампаоло из этих двух футболистом предпочитает Торрейру, с которым он ранее работал в «Сампдории».