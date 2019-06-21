Самедов: «Есть варианты продолжения карьеры и в РПЛ, и за границей»

Полузащитник Александр Самедов ответил на вопрос о своем будущем. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, в июне истек его контракт с «Крыльями Советов».

«Я еще не решил, буду заканчивать карьеру, или нет. У меня есть варианты продолжения и в РПЛ, и за границей.

Так что в ближайшее время определюсь», – сказал Самедов.