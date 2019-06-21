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    Самедов: «Есть варианты продолжения карьеры и в РПЛ, и за границей»

    Полузащитник Александр Самедов ответил на вопрос о своем будущем. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, в июне истек его контракт с «Крыльями Советов».

    «Я еще не решил, буду заканчивать карьеру, или нет. У меня есть варианты продолжения и в РПЛ, и за границей.

    Так что в ближайшее время определюсь», – сказал Самедов.

    • 34-летний футболист стал игроком «Крыльев» зимой 2019 года после расторжения контракта со «Спартаком».
    • Он провел за самарский клуб девять матчей и отдал четыре голевые передачи.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    21.06.2019 23:33
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