Самедов: «Есть варианты продолжения карьеры и в РПЛ, и за границей»

Полузащитник Александр Самедов ответил на вопрос о своем будущем. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, в июне истек его контракт с «Крыльями Советов».
«Я еще не решил, буду заканчивать карьеру, или нет. У меня есть варианты продолжения и в РПЛ, и за границей.
Так что в ближайшее время определюсь», – сказал Самедов.
- 34-летний футболист стал игроком «Крыльев» зимой 2019 года после расторжения контракта со «Спартаком».
- Он провел за самарский клуб девять матчей и отдал четыре голевые передачи.