Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    A Bola: «Атлетико» не будет подписывать Фернандеша из «Спортинга»

    «Атлетико» отказался от трансфера полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. Об этом сообщает A Bola.

    Испанский клуб собирался предложить за игрока 50 миллионов евро и 10 миллионов бонусами. «Атлетико» проанализировал ситуацию и решил отказаться от перехода.

    • Ранее Sky Sports сообщил, что «Тоттенхэм» также прекратил переговоры по трансферу Фернандеша.
    • Контракт игрока со «Спортингом» истекает в 2023 году.
    • В прошлом сезоне чемпионата Португалии он провел 33 матча, забил 20 голов и отдал 13 ассистов.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:01
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +176

      GSmall 18 минут назад

      Вот за кого надо 100 млн платить,а не за распиаренного Фелиша

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +557

      VVadic > GSmall 6 минут назад

      Тут либо, либо, Фелиш гораздо перспективнее. Очень похож на Гризманна своей игрой. Очень жду его в команде!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79042
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71873
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru