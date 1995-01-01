A Bola: «Атлетико» не будет подписывать Фернандеша из «Спортинга»

«Атлетико» отказался от трансфера полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. Об этом сообщает A Bola.

Испанский клуб собирался предложить за игрока 50 миллионов евро и 10 миллионов бонусами. «Атлетико» проанализировал ситуацию и решил отказаться от перехода.