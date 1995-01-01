«Атлетико» предложит «Спортингу» 50 миллионов за Фернандеша. Португальца может заменить Малиновский

Полузащитнику «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в «Атлетико».

Согласно A Bola, испанский клуб готов предложить за португальца 50 миллионов евро и дополнительные 10 в виде бонусов.

По информации издания, лиссабонский клуб может заменить Фернандеша Русланом Малиновским из «Генка». В прошлом сезоне 26-летний украинец забил 16 голов и отдал 16 ассистов в 50 играх всех турниров.

Ранее стало известно об интересе к Малиновскому со стороны «Аталанты». Сумма сделки может составить 17 миллионов евро.