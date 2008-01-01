«Тоттенхэм» приостановил переговоры по трансферу Фернандеса из «Спортинга»

«Тоттенхэм» провел переговоры с агентом полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. Sky Sports сообщает, что встреча прошла в среду в Лондоне.

«Спортинг» оценивает футболиста более чем в 65 миллионов фунтов стерлингов. Лондонский клуб решил приостановить переговоры. По данным источника, переход в «Тоттенхэм» вряд ли произойдет в это трансферное окно.

Футболистом интересуются другие европейские команды, в том числе из АПЛ.

«Тоттенхэм» ведет переговоры по нескольким другим хавбекам, в том числе по Танги Н’Домбеле («Лион») и Джовани Ло Чельсо («Бетис»). За Ло Чельсо лондонцы могут заплатить до 70 миллионов фунтов стерлингов, за Н’Домбеле – около 60 миллионов.