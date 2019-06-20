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    Марадона: «Врачи говорят, что у меня болезнь Альцгеймера, хотя даже не знают, что это такое»

    Экс-нападающий и тренер сборной Аргентины Диего Марадона поделился информацией о своем состоянии. Накануне чемпиона мира положили в больницу.

    «Врачи врут, что я умираю. Они говорят о болезни Альцгеймера, но они даже не знают, что это такое. Люди, у которых болезнь Альцгеймера, умирают. Но я жив и не собираюсь умирать раньше положенного. СМИ распространяют слухи, вводя в заблуждение», – заявил Марадона в видеообращении.

    text

    Публикация от text (@maradona)

    Марадона вынужденно покинул «Дорадос»

    Источник: Инстаграм Диего Марадоны

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5391

      mihail200606 15 минут назад

      Игрок великий, а так видимо дурак дураком..
      Хотя конечно наркотики никому ни когда на пользу не шли..

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