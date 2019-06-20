Марадона: «Врачи говорят, что у меня болезнь Альцгеймера, хотя даже не знают, что это такое»

Экс-нападающий и тренер сборной Аргентины Диего Марадона поделился информацией о своем состоянии. Накануне чемпиона мира положили в больницу.

«Врачи врут, что я умираю. Они говорят о болезни Альцгеймера, но они даже не знают, что это такое. Люди, у которых болезнь Альцгеймера, умирают. Но я жив и не собираюсь умирать раньше положенного. СМИ распространяют слухи, вводя в заблуждение», – заявил Марадона в видеообращении.

text text text Публикация от text (@maradona) 20 Июн 2019 в 2:30 PDT

Марадона вынужденно покинул «Дорадос»