Марадона вынужденно покинул «Дорадос»

Диего Марадона покинул пост главного тренера «Дорадос», выступающего во втором по статусу дивизионе Мексики.

58-летнему специалисту рекомендовано взять паузу и подготовиться к двум предстоящим операциям на плече и колене. Об этом заявил адвокат Марадоны Матиас Морла в твиттере.

Мексиканский клуб подтвердил информацию и пожелал Марадоне скорейшего выздоровления.

«Вместе мы удивляли мир и доказали, что футбол – это страсть. Спасибо за все, босс! Выздоравливайте, увидимся в совсем скоро!» – заявила пресс-служба «Дорадос».

Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018 года.

Команда при нем доходила до финалов Апертуры и Клаусуры, но в обоих случаях проигрывала.