Марадона вынужденно покинул «Дорадос»

Теперь займется делами в брестском Динамо?)))))
Диего Марадона покинул пост главного тренера «Дорадос», выступающего во втором по статусу дивизионе Мексики.
58-летнему специалисту рекомендовано взять паузу и подготовиться к двум предстоящим операциям на плече и колене. Об этом заявил адвокат Марадоны Матиас Морла в твиттере.
Мексиканский клуб подтвердил информацию и пожелал Марадоне скорейшего выздоровления.
«Вместе мы удивляли мир и доказали, что футбол – это страсть. Спасибо за все, босс! Выздоравливайте, увидимся в совсем скоро!» – заявила пресс-служба «Дорадос».
- Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018 года.
- Команда при нем доходила до финалов Апертуры и Клаусуры, но в обоих случаях проигрывала.
Diego Maradona decidió no continuar en la dirección técnica de Dorados. Por consejo médico le dedicará tiempo a su salud y se someterá a dos operaciones: de hombro y de rodilla. Agradecidos a toda la familia de Dorados y continuaremos juntos el sueño más adelante.— MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 13 июня 2019 г.