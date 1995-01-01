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    Марадона вынужденно покинул «Дорадос»

    Диего Марадона покинул пост главного тренера «Дорадос», выступающего во втором по статусу дивизионе Мексики.

    58-летнему специалисту рекомендовано взять паузу и подготовиться к двум предстоящим операциям на плече и колене. Об этом заявил адвокат Марадоны Матиас Морла в твиттере.

    Мексиканский клуб подтвердил информацию и пожелал Марадоне скорейшего выздоровления.

    «Вместе мы удивляли мир и доказали, что футбол – это страсть. Спасибо за все, босс! Выздоравливайте, увидимся в совсем скоро!» – заявила пресс-служба «Дорадос».

    • Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018 года.
    • Команда при нем доходила до финалов Апертуры и Клаусуры, но в обоих случаях проигрывала.

    Источник: Твиттер адвоката Диего Марадоны

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10646

      bset 1 час назад

      Теперь займется делами в брестском Динамо?)))))

      0
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      Рейтинг: +134

      GSmall > bset 24 минуты назад

      Ты *****?Человеку операции нужны.Он болен.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +414

      Tyler_Stark > GSmall 21 минуту назад

      Зачем обзываться то сразу?

      0
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