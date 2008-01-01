Левандовски: «В «Баварии» с нетерпением ждут трансфера Сане»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о возможном трансфере нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане.
«Немецкие игроки из «Баварии» с нетерпением ждут трансфера Сане. Но нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет.
Роббен и Рибери? Они легенды. Конечно, их уход – это грустно. Но «Бавария» найдет новую лучшую замену. Я верю, что вингер, которого подпишет клуб, будет таким же хорошим, как Роббен и Рибери.
Чтобы хорошо выступить в следующем сезоне и обойти «Боруссию» Д, «Бавария», надеюсь, сделает что-то на трансферном рынке летом», – сказал Левандовски.
- Контракт Сане с «Манчестер Сити» действует до 2021 года.
- В начале июня председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что клубы ведут переговоры, но предложения от мюнхенского клуба еще не было.
- В прошедшем сезоне Сане провел 47 матчей на, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.