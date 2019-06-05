Румменигге: «Мы еще не делали предложения по Сане. Сначала сам игрок должен принять решение»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о переговорах по трансферу форварда «Манчестер Сити» Лероя Сане.

«Мы еще не делали предложения по Сане. Переговоры еще не зашли так далеко. Сначала игрок должен решить, может ли он представить, как переходит в «Баварию».

Если может, то мы начнем конкретные переговоры с «Манчестер Сити». Игрок – это самый важный фактор. Видимо, Лерой еще не принял решение. Хасан Салихамиджич [спортивный директор «Баварии»] ведет переговоры по этому вопросу», – сказал Румменигге.