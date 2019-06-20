Директор «Ювентуса»: «Мы любим Погба, но он игрок «МЮ»

Фабио Паратичи, спортивный директор «Ювентуса», ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

«Погба играет за «МЮ», мы сильно любим его, потому что несколько лет он играл здесь.

Он подрос здесь и потом стал чемпионом мира. Он определенно дал нам многое, но он игрок «Манчестер Юнайтед», – сказал Паратичи.