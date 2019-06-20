Директор «Ювентуса»: «Мы любим Погба, но он игрок «МЮ»

Фабио Паратичи, спортивный директор «Ювентуса», ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».
«Погба играет за «МЮ», мы сильно любим его, потому что несколько лет он играл здесь.
Он подрос здесь и потом стал чемпионом мира. Он определенно дал нам многое, но он игрок «Манчестер Юнайтед», – сказал Паратичи.
- По информации Sky Sports, футболист хотел бы вернуться в «Ювентус», где он выступал с 2012 по 2016 год.
- Он перешел в «МЮ» три года назад за 89 миллионов фунтов стерлингов.
- По данным испанских медиа, игроком интересуется «Реал».