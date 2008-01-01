Mirror: Лэмпард сказал игрокам «Дерби», что покинет команду, если получит подходящее предложение от «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард близок к назначению в «Челси».

По информации The Mirror, 40-летний специалист сообщил игрокам своей команды, что покинет клуб, если получит от лондонцев подходящее предложение.

Ранее СМИ написали, что Лэмпард договорился с «Челси» о трехлетнем соглашении.

В прошлом сезоне «Дерби Каунти» под руководством англичанина занял шестое место в Чемпионшипе и в финале плей-офф за выход в АПЛ проиграл «Астон Вилле».

Журналист Скира: «Челси» договорился с Лэмпардом, контракт будет рассчитан на три года»