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    Mirror: Лэмпард сказал игрокам «Дерби», что покинет команду, если получит подходящее предложение от «Челси»

    Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард близок к назначению в «Челси».

    По информации The Mirror, 40-летний специалист сообщил игрокам своей команды, что покинет клуб, если получит от лондонцев подходящее предложение.

    Ранее СМИ написали, что Лэмпард договорился с «Челси» о трехлетнем соглашении.

    В прошлом сезоне «Дерби Каунти» под руководством англичанина занял шестое место в Чемпионшипе и в финале плей-офф за выход в АПЛ проиграл «Астон Вилле».

    Журналист Скира: «Челси» договорился с Лэмпардом, контракт будет рассчитан на три года»

    Источник: The Mirror

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