«Интер» выкупил Политано и Сальседо. Оба трансфера обошлись клубу в 34 миллиона

Бестолкового Политано взяли, который толком и мяч пнуть не в состоянии, а Берарди опять в игноре
«Интер» на своем официальном сайте подтвердил выкуп прав на полузащитника «Сассуоло» Маттео Политано и нападающего «Дженоа» Эдди Сальседо.
Трансфер 25-летнего хавбека суммарно обошелся миланскому клубу в 25 миллионов евро – 5 миллионов за годичную аренду и 20 миллионов опция выкупа.
За 17-летнего форварда «Интер» заплатил 9 миллионов евро (1 аренда + 8 выкуп).
- В сезоне 2018/19 Политано сыграл 48 матчей в составе «Интера», забил шесть мячей и сделал восемь ассистов.
- Сальседо в минувшей кампании провел 35 игр за молодежную команду миланцев и отличился 13 голами.