«Интер» выкупил Политано и Сальседо. Оба трансфера обошлись клубу в 34 миллиона

«Интер» на своем официальном сайте подтвердил выкуп прав на полузащитника «Сассуоло» Маттео Политано и нападающего «Дженоа» Эдди Сальседо.

Трансфер 25-летнего хавбека суммарно обошелся миланскому клубу в 25 миллионов евро – 5 миллионов за годичную аренду и 20 миллионов опция выкупа.

За 17-летнего форварда «Интер» заплатил 9 миллионов евро (1 аренда + 8 выкуп).