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    «Интер» выкупил Политано и Сальседо. Оба трансфера обошлись клубу в 34 миллиона

    «Интер» на своем официальном сайте подтвердил выкуп прав на полузащитника «Сассуоло» Маттео Политано и нападающего «Дженоа» Эдди Сальседо.

    Трансфер 25-летнего хавбека суммарно обошелся миланскому клубу в 25 миллионов евро – 5 миллионов за годичную аренду и 20 миллионов опция выкупа.

    За 17-летнего форварда «Интер» заплатил 9 миллионов евро (1 аренда + 8 выкуп).

    • В сезоне 2018/19 Политано сыграл 48 матчей в составе «Интера», забил шесть мячей и сделал восемь ассистов.
    • Сальседо в минувшей кампании провел 35 игр за молодежную команду миланцев и отличился 13 голами.

    Источник: Официальный сайт «Интера»

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    Сегодня, 06:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6297

      Skull_Boy 30 минут назад

      Бестолкового Политано взяли, который толком и мяч пнуть не в состоянии, а Берарди опять в игноре

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