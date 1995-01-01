Слуцкий: «Если у Дзюбы будет вариант в АПЛ, конечно, надо ехать, пробовать»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поговорил о будущем форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Специалист работал с игроком в сборной России.

– Что бы вы посоветовали Дзюбе – ехать в Англию или не ехать?

– Я ему уже сказал. Но вопрос звучит так – а есть ли реальный вариант или его нет? Если вдруг этот вариант будет, он знает мое мнение – конечно, ехать. Надо попробовать.

Дзюба в изменяющихся условиях тоже меняется. Он очень быстро приспосабливается. Сам себя называет воином. Артем мыслит высокопарно! А я, как человек гораздо более приземленный, назову его – спортсмен. Он пытается быстро адаптироваться в любых соревнованиях, в любой системе, которая существует. Я его наблюдал не только на футбольном поле. Мы и в квесты ходили вместе играть, где есть соревновательный момент. Так вот он везде пытается быть конкурентоспособным и быстро подстраивается под изменяющуюся среду. Его дух спортсмена даст надежду на то, что он в Англии сможет приспособиться к уровню конкуренции, соревновательной борьбы, скоростей.

Играет он, кстати, лучше, чем тренируется – это очень редкое качество спортсмена. Обычно наоборот. А минусы – отсутствие опыта и то, что он 88-го года рождения. Не юный возраст. Но все зависит от клуба, в который он перейдет, и конкуренции в команде. Я советовал бы идти в клуб чуть ниже статусом, потому что Дзюба – тот человек, который органически не может сидеть на лавке. Все его естество протестует очень активно, и он из соратника тренера превращается в его противника.

У него есть только белое и черное. Его надо изначально наделять лидерскими полномочиями, пусть это будет даже условная капитанская повязка. Тогда он поймет, что лидер и в хорошем смысле фигура неприкасаемая – и раскроется. У него настолько мощная объединяющая сила, насколько же и разрушающая. Он может сделать так, как это произошло на чемпионате мира, но способен все разрушить, если это будет не соответствовать его системе ценностей, рейтингу справедливости.