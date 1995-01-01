Азмун: «Дзюба, Иванович, Байрамян – колхоз. Ракицкий – тоже колхоз»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун назвал трех нынешних и одного бывшего партнера колхозом. По словам иранца, у него теперь нет проблем с русским языком.

«Артем Дзюба — колхоз, Бранислав Иванович — колхоз Сербия, Хорен Байрамян — армянский колхоз. И кто?.. А, Ярослав Ракицкий — тоже колхоз. Сейчас с русским у меня нет проблем», – сказал футболист в интервью «Матч ТВ».