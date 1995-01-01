Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Азмун: «Дзюба, Иванович, Байрамян – колхоз. Ракицкий – тоже колхоз»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун назвал трех нынешних и одного бывшего партнера колхозом. По словам иранца, у него теперь нет проблем с русским языком.

    «Артем Дзюба — колхоз, Бранислав Иванович — колхоз Сербия, Хорен Байрамян — армянский колхоз. И кто?.. А, Ярослав Ракицкий — тоже колхоз. Сейчас с русским у меня нет проблем», – сказал футболист в интервью «Матч ТВ».

    • Азмун называл зенитовцев колхозниками и в раздевалке после победы в РПЛ.
    • Иранец перешел в «Зенит» зимой из «Рубина».
    • Азмун сыграл за «Зенит» 16 матчей, забил 12 голов, сделал три результативные передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:45
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1069

      Фанат Рубина 19 минут назад

      норм, вот за это респект!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19570

      афоня72 23 минуты назад

      Одно слово уже выучил..какое будет следующим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3519

      vladik12 30 минут назад

      Про Дзюбу согласен.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71793
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru