Азмун: «Дзюба, Иванович, Байрамян – колхоз. Ракицкий – тоже колхоз»

норм, вот за это респект!
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун назвал трех нынешних и одного бывшего партнера колхозом. По словам иранца, у него теперь нет проблем с русским языком.
«Артем Дзюба — колхоз, Бранислав Иванович — колхоз Сербия, Хорен Байрамян — армянский колхоз. И кто?.. А, Ярослав Ракицкий — тоже колхоз. Сейчас с русским у меня нет проблем», – сказал футболист в интервью «Матч ТВ».
- Азмун называл зенитовцев колхозниками и в раздевалке после победы в РПЛ.
- Иранец перешел в «Зенит» зимой из «Рубина».
- Азмун сыграл за «Зенит» 16 матчей, забил 12 голов, сделал три результативные передачи.