Шюррле может продолжить карьеру в клубе из Москвы

так бы и писали за баблом
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может перебраться в Россию.
Как сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild, 28-летний футболист контактировал с одним из московских клубов.
- В сезоне-2018/19 немец выступал на правах аренды за «Фулхэм».
- За лондонский клуб Шюррле провел 25 матчей и забил шесть голов.
- Ранее хавбек защищал цвета «Байера», «Челси» и «Вольфсбурга».
- Контракт Шюррле с «Боруссией» рассчитан до 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.