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    Шюррле может продолжить карьеру в клубе из Москвы

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может перебраться в Россию.

    Как сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild, 28-летний футболист контактировал с одним из московских клубов.

    • В сезоне-2018/19 немец выступал на правах аренды за «Фулхэм».
    • За лондонский клуб Шюррле провел 25 матчей и забил шесть голов.
    • Ранее хавбек защищал цвета «Байера», «Челси» и «Вольфсбурга».
    • Контракт Шюррле с «Боруссией» рассчитан до 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

    Источник: Fussball Transfers

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    Сегодня, 19:04
    Комментарии6
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      Рейтинг: +209

      Вальдемар IV только что

      так бы и писали за баблом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1069

      Фанат Рубина 21 минуту назад

      либо Динамо либо Локомотив

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7342

      Cules2013 39 минут назад

      в Динамо? Помню Кураньи. Бюттнер тоже из близкого к этой теме)
      Пошёл как-то Шюррле по наклонной, или может просто прыгнул выше головы и пришло время трезво оценить свой уровень?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4753

      piligrim1986 45 минут назад

      ни о чем он уже, хотя в рпл будет звездой

      0
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      Рейтинг: +4051

      Агасфер 50 минут назад

      РЖД ему сразу вместе с контрактом паспорт гражданина России выдаст.

      2
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      Рейтинг: +13082

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хороший игрочёк. В Локо наверное, немцы там тусуются.

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