Влашич: «Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.

Сегодня армейцы выкупили у «Эвертона» права на 21-летнего футболиста и заключили с ним соглашение до 2024 года.

«Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было моe единственное желание.

Надеюсь, мы добьeмся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!» – сказал Влашич.

Сезон-2018/19 хорват провел в ЦСКА на правах аренды.

В составе ЦСКА Влашич забил восемь голов и сделал семь результативных передач в 31-й игре.

ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона» и подписал с ним пятилетний контракт

«Чемпионат»: ЦСКА заплатит «Эвертону» за Влашича 15,7 миллиона евро