Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Влашич: «Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.

    Сегодня армейцы выкупили у «Эвертона» права на 21-летнего футболиста и заключили с ним соглашение до 2024 года.

    «Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было моe единственное желание.

    Надеюсь, мы добьeмся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!» – сказал Влашич.

    • Сезон-2018/19 хорват провел в ЦСКА на правах аренды.
    • В составе ЦСКА Влашич забил восемь голов и сделал семь результативных передач в 31-й игре.

    ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона» и подписал с ним пятилетний контракт

    «Чемпионат»: ЦСКА заплатит «Эвертону» за Влашича 15,7 миллиона евро

    Источник: Твиттер ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:16
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +310

      Elisey13 3 минуты назад

      КрасавчиГ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5787

      ivanthebest 4 минуты назад

      Леннорыч расчехлил в кое-то веки свою кубышку. Поздравляю конях с хорошим приобретением. Но, не более того) Чемп становится интереснее. Пусть победит в следующем году сильнейший.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +325

      Опускатель коняжек 4 минуты назад

      С великим... Ахахахахах ахахахахахахахах) смешно, шутка что надо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      GSmall 28 минут назад

      ЦСКА такой же великий,как Путин)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +750

      Стаz 28 минут назад

      Гинер как всегда смотрит вперёд, и учитывая сравнительно молодой возраст Влашича и его потенциал, надеется что ценник на игрока взлетит за эти четыре года

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4954

      prezent2017 33 минуты назад

      С великим клупом ФНЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8847

      vladimir-7 37 минут назад

      Никола, в добрый путь с командой ПФК ЦСКА. Удачи!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +813

      Mirak92 41 минуту назад

      Ты в семье брат!!!мы тоже счастливы,что Евгений Ленорович,сделал правильный шаг,еще и на такой шальной контракт!!!))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +174

      GSmall > Mirak92 27 минут назад

      Отчество Ленорович?Ленор это вроде чистящее средство есть)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71793
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru