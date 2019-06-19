Энрике покинет пост тренера сорной Испании из-за личных проблем. Он проработал 11 месяцев

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинет занимаемую должность. По информации AS, об этом сегодня на пресс-конференции сообщит президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.

Испанцев возглавит ассистент Энрике Роберт Морено, работавший вместе со специалистом во всех его предыдущих командах. Морено руководил сборной в последних трех матчах (против Мальты, Фарерских островов и Швеции), одержав в них три победы.

Энрике уйдет со своего поста из-за личных проблем, решением которых он занимается в последние месяцы.