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    Энрике покинет пост тренера сорной Испании из-за личных проблем. Он проработал 11 месяцев

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинет занимаемую должность. По информации AS, об этом сегодня на пресс-конференции сообщит президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.

    Испанцев возглавит ассистент Энрике Роберт Морено, работавший вместе со специалистом во всех его предыдущих командах. Морено руководил сборной в последних трех матчах (против Мальты, Фарерских островов и Швеции), одержав в них три победы.

    Энрике уйдет со своего поста из-за личных проблем, решением которых он занимается в последние месяцы.

    • 49-летний тренер возглавил сборную Испании в июле 2018 года.
    • Под руководством Энрике национальная испанская команда провела семь матчей, пять из которых выиграла и два завершила вничью.

    Источник: AS

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    Сегодня, 17:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6296

      Skull_Boy 48 минут назад

      Да Испания сама то не команда, есть конечно незаменимые Рамос, Альба, Карвахаль, Бускетс, а в основном сплошное сборище лавочников, да игроков подмены

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