Новичок «Локомотива» Мурило за последние шесть месяцев провел два официальных матча

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«Локомотив» объявил о подписании защитника бразильского «Крузейро» Серкейры Мурило. Обратим внимание на статистику футболиста в сезоне 2019 года.
Его команда провела в чемпионате Бразилии девять матчей. Футболист появился на поле только в одном. Еще один поединок Мурило провел в Кубке Либертадорес. Итого в 2019 году защитник поучаствовал в двух играх.
- Бразилец – воспитанник «Крузейро».
- По информации СМИ, «Локомотив» заплатил за защитника 2,5 миллиона евро.
- «Локомотив» сыграет осенью в Лиге чемпионов.