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    Новичок «Локомотива» Мурило за последние шесть месяцев провел два официальных матча

    «Локомотив» объявил о подписании защитника бразильского «Крузейро» Серкейры Мурило. Обратим внимание на статистику футболиста в сезоне 2019 года.

    Его команда провела в чемпионате Бразилии девять матчей. Футболист появился на поле только в одном. Еще один поединок Мурило провел в Кубке Либертадорес. Итого в 2019 году защитник поучаствовал в двух играх.

    • Бразилец – воспитанник «Крузейро».
    • По информации СМИ, «Локомотив» заплатил за защитника 2,5 миллиона евро.
    • «Локомотив» сыграет осенью в Лиге чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      DonBaton 47 минут назад

      Лучшая покупка сезона во всем мире. Браво, кочегары

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