Новичок «Локомотива» Мурило за последние шесть месяцев провел два официальных матча

«Локомотив» объявил о подписании защитника бразильского «Крузейро» Серкейры Мурило. Обратим внимание на статистику футболиста в сезоне 2019 года.

Его команда провела в чемпионате Бразилии девять матчей. Футболист появился на поле только в одном. Еще один поединок Мурило провел в Кубке Либертадорес. Итого в 2019 году защитник поучаствовал в двух играх.