Евро-U21. Хорваты крупно проиграли Румынии. Влашич забил; Неделчару, Уремович провели полный матч

Состоялся матч первого тура группы С чемпионата Европы для игроков не старше 21 года между румынами и хорватами. Номинальные хозяева крупно победили.

Игрок ЦСКА Никола Влашич забил единственный мяч у хорватов. У румын полный матч провел защитник «Уфы» Ионуц Неделчару, у хорватов – защитник «Рубина» Филип Уремович.

Евро-U21. Группа С. 1-й тур

Румыния – Хорватия – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Пушкаш, 11 (с пенальти); 2:0 – Хаджи, 14; 2:1 – Влашич, 18; 3:1 – Бэлуцэ, 66; 4:1 – Петре, 90+3.