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    Евро-U21. Хорваты крупно проиграли Румынии. Влашич забил; Неделчару, Уремович провели полный матч

    Состоялся матч первого тура группы С чемпионата Европы для игроков не старше 21 года между румынами и хорватами. Номинальные хозяева крупно победили.

    Игрок ЦСКА Никола Влашич забил единственный мяч у хорватов. У румын полный матч провел защитник «Уфы» Ионуц Неделчару, у хорватов – защитник «Рубина» Филип Уремович.

    Евро-U21. Группа С. 1-й тур

    Румыния – Хорватия – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Пушкаш, 11 (с пенальти); 2:0 – Хаджи, 14; 2:1 – Влашич, 18; 3:1 – Бэлуцэ, 66; 4:1 – Петре, 90+3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +10665

      bset 1 час назад

      Ого, неплохая фамилия - Пушкаш. Жаль, что не родственник. А то было бы прикольно.

      1
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      Рейтинг: +180

      GSmall > bset 55 минут назад

      А Хаджи не удивил?Он та не просто однофамилец

      3
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      Рейтинг: +4

      Авангард1970 > GSmall 21 минуту назад

      в точку.

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