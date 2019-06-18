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    Каземиро может перейти в «ПСЖ» в рамках сделки по Неймару

    «Реал» продолжает работать над переходом нападающего «ПСЖ» Неймара.

    По информации Marca, в целях снижения стоимости бразильца мадридский клуб готов включить в сделку полузащитника Каземиро. Как утверждает источник, Каземиро – приоритетная трансферная цель парижан для укрепления середины поля.

    • «Реал» приобрел Каземиро у «Сан-Паулу» в 2013 году за 6 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне 27-летний бразилец провел за мадридцев 43 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Каземиро в 60 миллионов евро.

    El Chiringuito: «Барселона» может вернуть Неймара, если он публично извинится за уход из клуба в 2017 году

    Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара переходить в наш клуб. Никто не толкал его на это»

    L'Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара, агент ищет варианты в Испании

    Источник: Marca

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +446

      АИН-27 15 минут назад

      27 лет для опорника - это небольшой возраст, еще 5 лет или больше на высоком уровне может провести. Аналогов в мире у Каземиро очень мало.

      0
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      Рейтинг: +7987

      DeStar 19 минут назад

      чет маленькая цена за каземиро. Хороший опорник, очень высокого уровня. Может и не 100 лямов, но 60 тоже что-то дохло. да и зачем его отпускать, и так модрич уже скоро на выход, да и кроос подсдал

      1
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      Рейтинг: +1518

      SarJr 20 минут назад

      Дык это же важнейший игрок реала в опозной зоне, на хрена его включать?!

      1
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      Рейтинг: +446

      АИН-27 > SarJr 17 минут назад

      Здравый коммент!

      0
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