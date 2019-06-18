Каземиро может перейти в «ПСЖ» в рамках сделки по Неймару

27 лет для опорника - это небольшой возраст, еще 5 лет или больше на высоком уровне может провести. Аналогов в мире у Каземиро очень мало.
«Реал» продолжает работать над переходом нападающего «ПСЖ» Неймара.
По информации Marca, в целях снижения стоимости бразильца мадридский клуб готов включить в сделку полузащитника Каземиро. Как утверждает источник, Каземиро – приоритетная трансферная цель парижан для укрепления середины поля.
- «Реал» приобрел Каземиро у «Сан-Паулу» в 2013 году за 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне 27-летний бразилец провел за мадридцев 43 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость Каземиро в 60 миллионов евро.
El Chiringuito: «Барселона» может вернуть Неймара, если он публично извинится за уход из клуба в 2017 году
Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара переходить в наш клуб. Никто не толкал его на это»
L'Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара, агент ищет варианты в Испании