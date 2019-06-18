Каземиро может перейти в «ПСЖ» в рамках сделки по Неймару

«Реал» продолжает работать над переходом нападающего «ПСЖ» Неймара.

По информации Marca, в целях снижения стоимости бразильца мадридский клуб готов включить в сделку полузащитника Каземиро. Как утверждает источник, Каземиро – приоритетная трансферная цель парижан для укрепления середины поля.

«Реал» приобрел Каземиро у «Сан-Паулу» в 2013 году за 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний бразилец провел за мадридцев 43 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость Каземиро в 60 миллионов евро.

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