Сычев: «Думаю, в этот раз РПЛ серьезно подошла к составлению календаря»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев рассказал об ожиданиях на предстоящий сезон и поделился мнением о расширении РПЛ.

– В российском футболе грядут реформы. Как относитесь к возможному расширению РПЛ с 16 до 18 команд?

– Считаю, что есть компетентные люди, которые занимаются этим вопросом. Когда мы увидим все на практике, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. А пока все только на бумаге и неофициально, нет смысла дискутировать на эту тему.

– Недавно РПЛ опубликовала календарь на грядущий сезон, и он выглядит более логичным, чем предыдущие. В конце осени и зимой матчи станут проводить в южных регионах, а в турах теперь не будет более одной топовой вывески. Этот шаг положительно скажется на развитии чемпионата?

– Думаю, в этот раз лига очень серьезно подошла к составлению календаря. Раньше со стороны клубов, болельщиков и журналистов было много нареканий, надеюсь, в нынешнем сезоне получится этого избежать. Это пойдет только на благо нашему футболу и имиджу РПЛ. Так что тут со всех сторон прогресс.

– Какие у вас ожидания от грядущего сезона в целом? Какие команды могут выстрелить в следующем чемпионате России?

– Я не любитель делать прогнозы. Давайте дождемся начала сезона и сами все увидим. У нас много амбициозных команд, которые ставят перед собой самые высокие задачи. А чем больше таких клубов, тем выше конкуренция, больше классных матчей и интереснее наблюдать за каждым туром.

РПЛ может сохранить формат с 16 командами и увеличить количество матчей