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    Сычев: «Думаю, в этот раз РПЛ серьезно подошла к составлению календаря»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев рассказал об ожиданиях на предстоящий сезон и поделился мнением о расширении РПЛ.

    – В российском футболе грядут реформы. Как относитесь к возможному расширению РПЛ с 16 до 18 команд?

    – Считаю, что есть компетентные люди, которые занимаются этим вопросом. Когда мы увидим все на практике, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. А пока все только на бумаге и неофициально, нет смысла дискутировать на эту тему.

    – Недавно РПЛ опубликовала календарь на грядущий сезон, и он выглядит более логичным, чем предыдущие. В конце осени и зимой матчи станут проводить в южных регионах, а в турах теперь не будет более одной топовой вывески. Этот шаг положительно скажется на развитии чемпионата?

    – Думаю, в этот раз лига очень серьезно подошла к составлению календаря. Раньше со стороны клубов, болельщиков и журналистов было много нареканий, надеюсь, в нынешнем сезоне получится этого избежать. Это пойдет только на благо нашему футболу и имиджу РПЛ. Так что тут со всех сторон прогресс.

    – Какие у вас ожидания от грядущего сезона в целом? Какие команды могут выстрелить в следующем чемпионате России?

    – Я не любитель делать прогнозы. Давайте дождемся начала сезона и сами все увидим. У нас много амбициозных команд, которые ставят перед собой самые высокие задачи. А чем больше таких клубов, тем выше конкуренция, больше классных матчей и интереснее наблюдать за каждым туром.

    РПЛ может сохранить формат с 16 командами и увеличить количество матчей

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4955

      prezent2017 29 минут назад

      Отлично, что Зенит в первых турах играет в Сочи и Оренбурге, где обычно 35-40 градусная жара. Мечта морковских клупов!

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