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    «Рома» – после отставки Тотти: «У него далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых клубом»

    «Рома» опубликовала официальное заявление после ухода Франческо Тотти с поста технического директора.

    «Клуб был крайне разочарован тем, что Франческо Тотти объявил об уходе из клуба и об отказе от поста технического директора «Ромы». Мы предложили ему эту должность после ухода Мончи и ждали ответа.

    Мы считали, что роль, которую предложили Франческо, – одна из самых серьезных в клубе. Очевидно, она требует полной самоотдачи и приверженности – это ожидается от всех топ-менеджеров клуба.

    Мы были готовы проявить терпение в случае с Франческо и помочь ему перейти из статуса великого футболиста в статус великого менеджера. Ему предложили должность технического директора. Как мы полагали, в этой роли он смог бы вырасти, а мы бы поддержали его, пока он адаптируется.

    Хотя мы понимаем, как ему трудно уйти из «Ромы» после 30 лет в клубе, мы считаем, что у него далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых клубом.

    Что касается упоминаний о возможном возвращении с новым владельцем, с учетом информации о заинтересованных сторонах, которую он собрал в СМИ со всего миру, то мы надеемся, что это не неуместное предвкушение попытки захвата клуба.

    Инвесторы не намерены выставлять «Рому» на продажу ни сейчас, ни в будущем. Мы желаем Франческо только удачи в том, что он решит делать дальше», – говорится в заявлении.

    • Тотти раскритиковал руководство клуба и сказал, что у него «не было возможности показать себя» в «Роме».
    • Тотти стал техническим директором в июне 2017 года, после окончания карьеры игрока.
    • Он провел в команде 30 лет (молодежная команда, основная команда, должность технического директора.).

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

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