«Рома» опубликовала официальное заявление после ухода Франческо Тотти с поста технического директора.

«Клуб был крайне разочарован тем, что Франческо Тотти объявил об уходе из клуба и об отказе от поста технического директора «Ромы». Мы предложили ему эту должность после ухода Мончи и ждали ответа.

Мы считали, что роль, которую предложили Франческо, – одна из самых серьезных в клубе. Очевидно, она требует полной самоотдачи и приверженности – это ожидается от всех топ-менеджеров клуба.

Мы были готовы проявить терпение в случае с Франческо и помочь ему перейти из статуса великого футболиста в статус великого менеджера. Ему предложили должность технического директора. Как мы полагали, в этой роли он смог бы вырасти, а мы бы поддержали его, пока он адаптируется.

Хотя мы понимаем, как ему трудно уйти из «Ромы» после 30 лет в клубе, мы считаем, что у него далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых клубом.

Что касается упоминаний о возможном возвращении с новым владельцем, с учетом информации о заинтересованных сторонах, которую он собрал в СМИ со всего миру, то мы надеемся, что это не неуместное предвкушение попытки захвата клуба.

Инвесторы не намерены выставлять «Рому» на продажу ни сейчас, ни в будущем. Мы желаем Франческо только удачи в том, что он решит делать дальше», – говорится в заявлении.